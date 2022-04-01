Белгородские власти сообщили о последствиях взрывов в области

Фото: vk.com/ belinter/Global Look Press

Вопрос с дефицитом бумаги в России решён, считает замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. По его словам, которые приводит ТАСС, цены на офисную бумагу в стране возвращаются к уровням января — февраля, её дефицита не ожидается.

Сейчас ситуация нормализуется. Цены возвращаются к уровням января — февраля месяца, и никакого дефицита в ближайшее время не будет, потому что [Светлогорский целлюлозно-бумажный] комбинат заявил о том, что он уже...