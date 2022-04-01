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Белгородские власти сообщили о последствиях взрывов в области

17:56, 01 апреля 2022
Белгородские власти сообщили о последствиях взрывов в области Фото: vk.com/ belinter/Global Look Press
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Власти Белгородской области выяснили, что взрыв под селом Никольское повредил линию электропередачи, кроме того, повреждено окно в жилом доме в селе Ясные Зори. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале, жертв нет. Предположительно, снаряды прилетели с территории Украины.

Выехал на место — в район сёл Никольское и Ясные Зори. Осмотрел места взрывов. В Никольском оно находится далеко за пределами населённого пункта. Была нарушена линия электропередачи. В настоящее время восстановлена, — написал Гладков.

Гладков отметил, что дал поручение главе сельсовета помочь с восстановлением. Он пообещал «решить вопрос в кратчайшие сроки».

Ранее сообщалось, что артиллерийский снаряд, выпущенный с территории Украины, упал в селе Никольское. Силовики считают, что снаряд был выпущен со стороны Украины. Кроме того, сегодня утром после атаки вертолётов ВСУ в регионе загорелась нефтебаза.

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