https://static.news.ru/photo/f1e8c73e-35f3-11ea-8ef4-fa163e074e61_660.jpg Фото: А. Клюйко/Пресс-служба епархии

Блогеру Владимиру Корневу грозит отлучение от церкви за сбор информации о прошедшем в декабре съезде духовенства Белгородской митрополии.

Соответствующее предостережение опубликовано на сайте Белгородской и Старооскольской епархии. В сообщении отмечается, что блогер заработал известность на скандалах. В связи с этим предполагается, что он готовит некий клеветнический материал в отношении церкви.

В епархии пояснили , что материалы, к которым пытается получить доступ Корнев, относятся только к компетенции Белгородской митрополии, не могут распространяться в СМИ или вольно интерпретироваться в чьих-либо целях и интересах.

По сведениям сайта Znak.com, Корнев пытался получить подтверждение информации о том, что митрополит Иоанн якобы отчитал двух священников за обсуждение в Интернете практики взимания денег с приходов за их посещение владыкой. В самой епархии утверждают, что данная тема на съезде не поднималась.

Ранее NEWS.ru писал, что в РПЦ назвали «дикой чушью» публикацию в одной из Telegram-каналов о том, что патриарх Кирилл владеет состоянием в $4 млрд. Авторам скандального материала порекомендовали посетить храм.