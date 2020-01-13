Блогеру Владимиру Корневу грозит отлучение от церкви за сбор информации о прошедшем в декабре съезде духовенства Белгородской митрополии.
Соответствующее предостережение опубликовано на сайте Белгородской и Старооскольской епархии. В сообщении отмечается, что блогер заработал известность на скандалах. В связи с этим предполагается, что он готовит некий клеветнический материал в отношении церкви.
В епархии
По сведениям сайта Znak.com, Корнев пытался получить подтверждение информации о том, что митрополит Иоанн якобы отчитал двух священников за обсуждение в Интернете практики взимания денег с приходов за их посещение владыкой. В самой епархии утверждают, что данная тема на съезде не поднималась.
Ранее NEWS.ru писал, что в РПЦ назвали «дикой чушью» публикацию в одной из Telegram-каналов о том, что патриарх Кирилл владеет состоянием в $4 млрд. Авторам скандального материала порекомендовали посетить храм.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен