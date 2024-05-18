Гибель в огороде, Киев «загнал» россиян по домам: как ВСУ атакуют РФ 18 мая

Фото: МО Украины

Российская система ПВО отразила массированный залп ВСУ, применивших РСЗО западного производства, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели жителя региона после атаки ВСУ села Новая Наумовка. Минобороны РФ его данные не комментировало. Детали трагедии, а также подробности новых обстрелов ВСУ — в материале NEWS.ru.

Белгородец погиб из-за дрона ВСУ, копая огород

Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Наумовка Белгородского района с помощью дронов-камикадзе, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, в результате погиб мужчина, который с другом приехал копать огород. Второй мужчина получил ранение. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Двое мирных жителей приехали в село копать огород. В село, где в настоящий момент введен режим ЧС и люди не должны находиться! В результате атаки дроном один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Второй мирный житель получил ранение и самостоятельно доехал до ЦРБ», — рассказал губернатор.

Глава региона также обратился к жителям населенных пунктов, где действует режим ЧС. Гладков призвал людей не посещать эти села и ставить свое здоровье и жизнь в приоритет.

Немногим ранее ВСУ с помощью дрона атаковали город Шебекино Белгородской области. Губернатор опубликовал фотографию последствий, на которой видно, что осколки посекли торговые павильоны. Никто их местных жителей не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Фото: МО Украины

МО РФ раскрыло детали массовой атаки украинских РСЗО

Российская противовоздушная оборона уничтожила 14 реактивных снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины с применением РСЗО Vampire, над Белгородской областью, информировала пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака была пресечена около 20:05 мск.

«Около 20:05 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“. Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее российское оборонное ведомство предупреждало, что ВСУ попытались атаковать территорию страны с помощью оперативно-тактической ракеты «Точка-У» и БПЛА самолетного типа. ПВО сбила цели над Белгородской и Брянской областями, уточнили в Минобороны.

Беспокойная ночь в Воронежской области

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он призвал граждан сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — говорится в сообщении.

Жителей российского региона призвали не выходить из дома

В Белгородском районе и Шебекинском городском округе в Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщает в Telegram-канале пресс-служба мэрии Белгорода. Жителей региона призвали не выходить на улицу и не подходить близко к окнам. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. Шебекинский ГО и город Шебекино. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — указано в заявлении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

ВСУ опять пытались атаковать Крым. Что из этого вышло.

Вооруженные силы Украины совершили попытку атаки на российские объекты, находящиеся на территории Республики Крым, в ночь на 18 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Противник задействовал один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Благодаря работе дежурных средств противовоздушной обороны угроза была нейтрализована.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — говорится в публикации.

Новые данные о пострадавших от атаки ВСУ на Херсонскую область

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на Скадовск выросло до 11 человек, сообщила пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Многих пострадавших посекло осколками», — уточнили в пресс-службе.

Ранее украинские военные нанесли удар по Скадовску с применением дальнобойных ракет HIMARS, часть жителей остались без света и воды. По словам Сальдо, системам ПВО удалось сбить две из трех ракет, выпущенных по населенному пункту. Губернатор уточнил, что ракета взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей.

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