Белгородцы рассказали об изменившемся отношении к обстрелам ВСУ РБК: белгородцы перестали быть беспечными и начали прятаться от обстрелов

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Белгородцы после атаки украинской армии перед Новым годом перестали быть беспечными и начали прятаться в укрытиях во время обстрелов, рассказал РБК местный житель Дмитрий. По его словам, прохожие стали осторожнее, а также начали пугаться громких звуков.

Раньше люди настороженно относились к хлопкам от сбитых ракет, но довольно беспечно. Могли посмотреть на работу ПВО. Сейчас уже нет беспечности, сейчас уже все прячутся. Просто обратите внимание на то, как прохожие на улицах реагируют на громкие звуки, — рассказал собеседник.

Еще один местный житель, Даниил, рассказал изданию, что после 30 декабря значительно уменьшилось количество людей, которые бегут к окнам смотреть на работу противовоздушной обороны. По его словам, теперь его земляки с опаской выходят на улицу.

До 30 декабря человек шел по улице — у него не было мыслей, что сейчас может прилететь, хотя негативная атмосфера, конечно, была. Но после 30-го числа идешь по улице — не по себе. Может быть, со временем это пройдет, но пока так, — поделился Даниил.

ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду 30 декабря. В результате погибли 25 человек. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества.