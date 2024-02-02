Белгородцы объяснили, зачем собирают осколки от ракеты после 30 декабря Жительница Белгорода хочет отправить на Украину подписанные осколки ракеты ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Осколки ракеты выпущеной по Белгороду во время обстрела со стороны ВСУ

Жительница Белгорода Марина, ставшая свидетельницей мощной атаки со стороны Вооруженных сил Украины 30 декабря, рассказала в беседе с NEWS.ru, что собрала осколки ракеты, которые попали в ее магазин. По словам женщины, она забрала «трофеи», чтобы переплавить и отправить их назад на Украину.

Решили собрать трофеи, переплавить и назад отправить. Я даже готова подписать, что нам чужого не надо. Вот этот магнит. Вот он проплавил даже. И вот еще один осколок. Но это металл. Это то, что собираю, — рассказала Марина.

Она также добавила, что в центральной части города доступны все подвалы, которые предназначены для укрытий во время обстрелов. Женщина подчеркнула, что некоторые остановки в городе стали укреплять бетонными заграждениями либо мешками с песком. Как подчеркнула жительница Белгорода, теперь она знает, что при звучании сирен необходимо как можно быстрее бежать в укрытие или в какой-то магазин, где будет мало стекол.

Житель Белгорода ранее рассказал, что при массированной атаке ВСУ в конце 2023 года у многих людей случилась истерика. По его словам, на улицах города лежали разбросанные тела, многие раненые скончались по пути в больницу. Он также отметил, что после ракетных ударов полиция и военнослужащие сработали оперативно и перекрыли район поражения, чтобы обезопасить граждан.