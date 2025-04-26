Белгород еле отбился, Киев убил ребенка: как ВСУ атакуют РФ 26 апреля

Фото: Социальные сети

ВС Украины

ВСУ атаковали Белгородскую область роем БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ нанесли свыше 10 ударов по территории республики. Подробности — в материале NEWS.ru.

ВСУ 10 раз атаковали ДНР

За сутки Вооруженные силы Украины более 10 раз атаковали Донецкую Народную Республику, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его информации, противник применял ствольную артиллерию калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Пушилин также рассказал о повреждении четырех жилых домов. По его словам, в селе Новоукраинка на территории кладбища был ранен мирный житель.

«В результате сброса противником взрывоопасного предмета с БПЛА пострадал мужчина 1949 г. р., ему оказана необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

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Сколько сотен БПЛА ВСУ наслали на Белгородскую область

ВСУ атаковали Белгородскую область 139 беспилотниками за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. ВСУ применяли как БПЛА самолетного типа, так и дроны со сбросами.

Согласно статистическим данным, Белгород был атакован двумя БПЛА самолетного типа. Обошлось без разрушений и пострадавших. Всего атакам подверглись 12 районов и муниципалитетов региона. Были повреждены инфраструктурные объекты, автомобили, частные дома и социальные объекты.

В Валуйском муниципальном округе, Новооскольском муниципальном округе, Губкинском городском округе, а также в Корочанском районе обошлось без пострадавших и разрушений. В Грайворонском муниципальном округе на участке дороги Косилово — Почаево погибли двое мужчин и один ранен.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ пытались атаковать дронами Ростовскую область

Ночью 26 апреля российские средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Тип дронов и их количество он не указал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал глава области.

Сколько БПЛА ВСУ было сбито над Россией в ночь на 26 апреля

Дежурные системы противовоздушной обороны в ночь на 26 апреля обнаружили и ликвидировали 45 украинских беспилотников в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, ночной атаке ВСУ подверглись четыре региона страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подчеркнули в МО.

Так, 27 украинских дронов были сбиты над территорией Курской области, 16 БПЛА — над территорией Белгородской области, еще один — над территорией Ростовской области. Кроме того, один беспилотник был уничтожен в небе над Липецкой областью. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Ранее расчет ударных дронов уничтожил на Купянском направлении 80 гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга», если считать с августа. Как заявил командир группы с позывным Контора, именно с лета была объявлена охота на украинские беспилотники данного типа. Он добавил, что беспилотники ликвидируются круглосуточно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему в Ивановской области объявили воздушную тревогу

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Ивановской области, сообщила пресс-служба правительства региона. На данный момент о возможных происшествиях ничего не говорилось.

«В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — указано в сообщении.

Умерла раненная при ударе ВСУ девочка

Одна из девятилетних девочек-близняшек, 23 апреля получившая ранения после обстрела Лисичанска Вооруженными силами Украины, умерла в больнице, сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко. Медикам не удалось вернуть ее к жизни.

«Медики сделали все возможное, чтобы спасти ребенка. К сожалению, раны были несовместимы с жизнью», — говорится в публикации.

По последним данным, ее сестра находится в стабильно тяжелом состоянии под наблюдением врачей детской республиканской больницы. Пострадавшая в результате обстрела пожилая женщина после стабилизации была переведена в хирургическое отделение. Она находится в сознании.

Все пострадавшие при обстреле получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей, туловища и головы. Некоторые из них были проникающими.

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