Эксперт объяснил бегство российских айтишников в Сербию Эксперт в области IT Геллер: в Сербии российские айтишники работают в любой крупной компании

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Российские IT-специалисты переехали работать в Сербию по совокупности причин, в первую очередь это связано с доброжелательным отношением к русским, а в самой стране эта сфера находится на взлете, рассказал в беседе с NEWS.ru эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер. По его словам, для таких работников предусмотрено много льгот, более удобное и простое налогообложение.

Там [в Сербии] комфортно открывать бизнес, можно работать и в компаниях, которые уже там обосновались, и в новых фирмах, которые работают над стартапами и прочими проектами. Новые задачи всегда интересны. Остальные причины банальны: дешевле и комфортнее климат. Там есть IT-гиганты, которые с удовольствием набирают людей, пока есть такая возможность, — сказал Геллер.

Эксперт подчеркнул, что сейчас IT-рынок глобален и уехавшие российские специалисты будут востребованы не только в Белграде, но и по всему миру. Именно в нынешних реалиях Сербия является комфортной страной для проживания, а работать российские IT-специалисты могут на любые крупные международные корпорации.

По данным The Wall Street Journal, Сербия оказалась самым популярным направлением для сотрудников технологических компаний и высококвалифицированных специалистов, уехавших из России. За последние месяцы в Сербию приехали десятки тысяч российских инженеров, программистов, предпринимателей, деятелей искусства и ученых. При этом около 700 связанных с РФ фирм открыли в Сербии филиалы и порядка 1,5 тысяч россиян зарегистрировали новые компании. Кроме того, крупные компании переводят в эту страну своих сотрудников.

Ранее NEWS.ru со ссылкой на рекрутинговый сервис SuperJob предоставил данные о том, как изменились зарплаты IT-специалистов с марта по октябрь этого года.