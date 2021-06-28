Беглов заявил, что выпускников предупреждали о рисках на «Алых парусах»

Выпускникам при раздаче билетов на праздник «Алые паруса» говорили о возможных рисках в период распространения коронавируса. Об этом в эфире «Радио Россия — Санкт-Петербург» рассказал губернатор города Александр Беглов.

По его словам, окончательное решение о посещении праздника принимали сами молодые люди.

При выдаче билетов мы предупредили каждого, что окончательный выбор остаётся за ним. Рассказали о возможных рисках, о необходимости использовать средства индивидуальной защиты, — сказал он.

Глава города уверен, что местные школьники заслужили очный выпускной. Кроме того, власти прислушались к просьбам «родительской общественности».

Не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни. Для нас было важно дать надежду на лучшее выпускникам 2021 года. И мы это сделали, — подчеркнул он.

Политик добавил, что на входе был организован контроль, а на территорию проведения праздника не пускали сопровождающих. Туда попали только учителя с высоким уровнем антител к коронавирусу.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал претензии к большому скоплению людей на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Он заявил, что никаких прямых запретов на крупные мероприятия не существует.

25 июня в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса». Толпа участников на Дворцовой площади слушала концерт и выступление губернатора города Александра Беглова. Перед входом на мероприятие за нарушение санитарных норм задержали двоих человек, которые стояли с одиночными пикетами в поддержку политзаключённых.

При этом большинство выпускных по всей России проходили онлайн из-за роста числа заражений COVID-19. Так, власти Москвы решили лишить в этом году выпускников школ общего традиционного праздника в парке Горького. Минпросвещения, в свою очередь, организовало всероссийский выпускной в Интернете.