Беглов высказался о своём состоянии после вакцинации от COVID

https://static.news.ru/photo/613da002-7e94-11eb-9017-96000091f725_660.jpg Александр Беглов Фото: vk.com/a_beglov

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о своём состоянии после того, как ему сделали прививку от коронавируса. По словам чиновника, чувствует он себя вполне хорошо.

Седьмой день после прививки, чувствую себя хорошо. Видите, даже на рабочем месте, — сказал Беглов.

Он также добавил, что рекомендовал бы привиться всему населению страны. По его словам, других путей для того, чтобы победить пандемию коронавируса, просто не существует, передаёт портал «Невские новости».

Чиновник подчеркнул, что вакцина обезопасит от заражения большинство людей. В особенности он рекомендовал ввести препарат дачникам, чтобы исключить риски заражения.

Ранее NEWS.ru писал, что Санкт-Петербург полностью готов к началу масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), Северная столица получила свыше 105 тысяч доз препарата, заявили в пресс-службе Смольного со ссылкой на губернатора региона Александра Беглова. По его словам, работа в мегаполисе хорошо налажена, жители активно записываются на прививку.