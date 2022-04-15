В Петербурге простились с российским генералом, погибшим на Украине

Власти Санкт-Петербурга сообщили о смерти заместителя командующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова. Военный погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба городской администрации.

Владимир Петрович Фролов пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами. Он пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы дети, женщины и старики в Донбассе больше не слышали разрывов бомб. Чтобы перестали ждать смерти и, уходя из дома, прощаться как в последний раз, — произнёс на церемонии прощания губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По словам властей, Фролов был потомственным военным: его отец прошёл Великую Отечественную войну. Коллеги характеризуют генерал-майора как настоящего патриота, храброго и отважного человека.

Ранее стало известно, что портреты погибших в спецоперации на Украине могут включить в акцию «Бессмертный полк». В Госдуму поступило уже несколько таких обращений.

Как заявил ранее глава ДНР Денис Пушилин, националисты Украины, находящиеся в Мариуполе, не хотят сдаваться, поэтому они будут уничтожены. Он уточнил, что некоторые представители ВСУ всё же сдались в плен.

Слова президента Украины Владимира Зеленского, что за время спецоперации России погибло от 2,5 до 3 тысяч украинских военнослужащих, не соответствуют действительности, считает военный и политический аналитик Константин Сивков. Эксперт полагает, что эти цифры сильно преуменьшены, реально речь идет о диапазоне потерь в 14–25 тысяч человек.