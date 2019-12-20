https://static.news.ru/photo/c2ade9c2-95f8-11e9-8c79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о реставрации здания Боткинской больницы. По его словам, ремонт будет проходить поэтапно.

Средства на консервацию старых корпусов и работу проектировщиков уже выделены, передаёт 78.ru. Всего восстановление помещений требует около 300 млн рублей.

В 2021 году начнется их (корпусов, — прим. NEWS.ru) реставрация. Уже выделены средства на проектирование капитального ремонта больницы — он также начнется в 2021 году, — подчеркнул он.

Политик отметил, что власти приступили к инвентаризации больничных коек, которых в городе примерно 40 тысяч.

Такого их количества нет ни в одном субъекте федерации. <...>Есть хорошие, есть плохие, есть такие, как в Боткинской больнице. Хотим выяснить, нужно ли вообще городу такое их количество для своих нужд, — сказал он.

Региональный глава добавил, что власти ведут работу с Минздравом, комитетом здравоохранения и частными структурами, имеющими в своём распоряжении койки.

Как писал NEWS.ru, на пресс-конференции президента Владимира Путина спросили, знает ли он о плачевном состоянии Боткинской больницы Санкт-Петербурга. По словам главы государства, он в курсе ситуации, однако конкретных планов по реконструкции медучреждения он пока не видел. Президент пообещал обсудить эту проблему с губернатором.