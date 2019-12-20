Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о реставрации здания Боткинской больницы. По его словам, ремонт будет проходить поэтапно.
Средства на консервацию старых корпусов и работу проектировщиков уже выделены,
В 2021 году начнется их (корпусов, — прим. NEWS.ru) реставрация. Уже выделены средства на проектирование капитального ремонта больницы — он также начнется в 2021 году, — подчеркнул он.
Политик отметил, что власти приступили к инвентаризации больничных коек, которых в городе примерно 40 тысяч.
Такого их количества нет ни в одном субъекте федерации. <...>Есть хорошие, есть плохие, есть такие, как в Боткинской больнице. Хотим выяснить, нужно ли вообще городу такое их количество для своих нужд, — сказал он.
Региональный глава добавил, что власти ведут работу с Минздравом, комитетом здравоохранения и частными структурами, имеющими в своём распоряжении койки.
Как писал NEWS.ru, на пресс-конференции президента Владимира Путина спросили, знает ли он о плачевном состоянии Боткинской больницы Санкт-Петербурга. По словам главы государства, он в курсе ситуации, однако конкретных планов по реконструкции медучреждения он пока не видел. Президент пообещал обсудить эту проблему с губернатором.
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