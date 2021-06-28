Губернатор Петербурга рассказал, как «сбить» третью волну коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал условие, при котором в городе удастся «сбить» третью волну коронавируса. Такое заявление он сделал в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

По его словам, к 25 июня в Петербурге за сутки вакцинацию от COVID-19 сделали без малого 20 тысяч человек.

Важно его (такой уровень вакцинации. — NEWS.ru) поддерживать в ближайшие месяцы. Это даст нам возможность сбить третью волну коронавируса, — подчеркнул он.

Политик отметил, что сейчас город активно объединяет усилия в борьбе с болезнью.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал претензии к большому скоплению людей на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Он заявил, что никаких прямых запретов на крупные мероприятия не существует.

25 июня в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса». Толпа участников на Дворцовой площади слушала концерт и выступление губернатора города Александра Беглова. Перед входом на мероприятие за нарушение санитарных норм задержали двоих человек, которые стояли с одиночными пикетами в поддержку политзаключённых.