https://static.news.ru/photo/c8c1d4d8-5c93-11ea-90a5-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов выдвинул кандидатуру Олега Эргашева на пост вице-губернатора. Об этом заявили в пресс-службе Смольного.

Как сообщил «Интерфакс», в Заксобрание города направлено обращение с предложением согласовать назначение Олега Эргашева на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, курирующего вопросы здравоохранения и социальной политики.

Отмечается, что Эргашев занимал должность главного хирурга комитета по здравоохранению Ленинградской области. Он может стать преемником Анны Митяниной, которая была избрана уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Как писал NEWS.ru, ранее группа депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга обратилась к Беглову с просьбой восстановить на работе бывшего главврача Боткинской больницы Алексея Яковлева, которого уволили после побега четырёх пациентов из-под коронавирусного карантина.