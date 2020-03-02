Губернатор Петербурга Александр Беглов выдвинул кандидатуру Олега Эргашева на пост вице-губернатора. Об этом заявили в пресс-службе Смольного.
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Отмечается, что Эргашев занимал должность главного хирурга комитета по здравоохранению Ленинградской области. Он может стать преемником Анны Митяниной, которая была избрана уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге.
Как писал NEWS.ru, ранее группа депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга обратилась к Беглову с просьбой восстановить на работе бывшего главврача Боткинской больницы Алексея Яковлева, которого уволили после побега четырёх пациентов из-под коронавирусного карантина.
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