«Бегали в камуфляже»: Захарова о покушении на российского дипломата в ООН

В свете раскрывшихся покушений на ряд российских журналистов представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова решила рассказать о том, как в 2018 году на сессии комитета ООН по информации к российскому дипломату, заместителю директора ДИП Максиму Буякевичу якобы подошли люди в камуфляже, представившиеся как «ветераны АТО» и «знакомые снайперы с Юго-Востока Украины», и угрожали ему расправой. Она призвала внимательнее относиться к мероприятиям, которые «заканчиваются угрозами дипломатам».

Даже в штаб-квартире ООН за российским дипломатом, заместителем директора ДИП бегали украинские националисты в камуфляже, которые угрожали его убить после того, как он в ходе выступления «посмел» привести факты о ситуации в Донбассе, — заявила она.

По её словам, неизвестные в камуфляже начали фотографировать Буякевича, выкрикивая оскорбления, а затем угрожали ему расправой. Захарова призвала внимательнее относиться к угрозам дипломатам.

О задержании подозреваемых в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва стало известно днём 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры со слов президента России Владимира Путина.

Следственный комитет следом предоставил информацию о том, как подозреваемые в покушении на журналиста Владимира Соловьёва планировали его убить. Как уточнили в ведомстве, подозреваемые хотели взорвать машину телеведущего, для чего изготовили самодельную бомбу, компоненты для которой, а также она сама, были обнаружены при их задержании.

Позже стало известно, что задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства журналистов Дмитрия Киселёва, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и других. Они признались, что руководство их деятельностью осуществляла Служба внешней разведки Украины.