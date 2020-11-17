Бедрос Киркоров не смог сдержать чувств на прощании с Джигарханяном

https://static.news.ru/photo/f4309b5c-28c3-11eb-aeed-fa163e074e61_660.jpg Бедрос Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный артист России Бедрос Киркоров посетил прощание с актёром Арменом Джигарханяном и рассказал, каким он запомнил театрального режиссёра.

Это был не только большой артист, но и большой человек. Я его знал с 1974 года, когда студентом был, уже окончил. Когда приходили из Еревана, мы всегда собирались, и Армен всегда приходил. Это была душа, скала, — отметил Киркоров, слова которого приводит «ПолитЭксперт».

В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей.

Артист скончался от остановки сердца. 17 ноября Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с его дочерью Еленой.

Ранее NEWS.ru писал, что третья жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская озвучила свою версию того, что мешало её бывшему мужу прожить дольше. По версии пианистки, актёр жил «своим театром», а его в последние годы «окружили сиделки».

То, что творилось вокруг персоны актёра в последнее время, и сократило его жизнь, уверена Цымбалюк-Романовская.