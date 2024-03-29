Бедность и бездомность увеличивают риски раннего развития деменции The Lancet: у бездомных канадцев выявили риск раннего развития деменции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бедность и отсутствие дома значительно увеличивают риски раннего развития деменции, сообщает медицинский журнал The Lancet со ссылкой на канадское исследование. Авторы изучили медицинские данные в трех группах пациентов в провинции Онтарио.

В исследование были включены 12 863 человека, испытывающих бездомность, 475 544 человека в сравнительной группе с низкими доходами и 2 273 068 человек в сравнительной группе населения в целом. Распространенность деменции составила 68,7 на 1000 населения среди бездомных, 62,6 — на 1000 населения в группе с низкими доходами и 51,0 — на 1000 населения в общей группе населения, — сообщается в выводах исследования.

Врач паллиативной помощи Анна Шестакова объясняла в публикации NEWS.ru, что деменция проявляется у пожилых людей проблемами с памятью и вниманием, не характерными для конкретного человека обидчивостью и капризностью. К симптомам недуга также относятся быстрая утомляемость и нарушение сна. Как пояснила эксперт, у пожилых людей деменция развивается из-за возрастного ухудшения кровоснабжения мозга, при болезни Альцгеймера, а также при наличии опухоли мозга или на фоне хронического алкоголизма.