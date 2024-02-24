Секс-вечеринка в Екатеринбурге помогла обнаружить пропавшие ордена ВОВ

Фото: Long Wei/Sipa Asia/Global Look Press

Секс-вечеринка, которая проходила в Екатеринбурге, помогла обнаружить пропавшие редкие медали и ордена Великой Отечественной войны, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, награды пропали два года назад, а сотрудники музея скрывали исчезновение медалей. В итоге им пришлось признаться во всем после визита силовиков.

По информации канала, сейчас в архивах не хватает несколько десятков исторических наград, при этом документы на них есть. Ущерб подсчитывают, но, по оценке коллекционеров, медали стоят десятки тысяч рублей, а некоторые ордена — более 100 тысяч рублей. Как пишет канал, этим заинтересовались спецслужбы, которые пришли с проверкой после резонансного мероприятия.

20 февраля общественность узнала, что в екатеринбургском Доме офицеров, где проводят концерты в поддержку бойцов специальной военной операции на Украине и собирают им гуманитарную помощь, проходили секс-вечеринки. Закрытая вечеринка состоялась еще в ноябре 2023 года.

О мероприятии стало известно после заявления активистки и куратора волонтерской роты по УрФО Екатерины Ипатовой, которое она подала в прокуратуру 19 февраля. В тексте документа говорилось, что «голые люди в балаклавах употребляли спиртное, наркотические вещества и совершали сексуальные действия».