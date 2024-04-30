«БДСМ и латексные наряды»: психолог раскрыла страстную натуру Малышевой Психолог Степанова: внутри Малышевой таится бешеная страсть

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Елена Малышева

Телеведущая Елена Малышева только на первый взгляд строгая женщина, на самом деле в ней кроется бешеная страсть, заявила популярный психолог Вероника Степанова на своем YouTube-канале. Специалист поделилась, что считает ведущую властной женщиной, которая может подавить своей энергией.

Я ее, кстати, очень хорошо представляю с БДСМ-плетками, в латексных или кожаных нарядах. Ну вот вижу! Мне кажется, она очень сексапильная женщина. Не смотрите, что она внешне какая-то училка. Есть в ней мощная энергия. Ух! Баба с яйцами, — сказала Степанова.

Также психолог оценила внешность звезды медицинских программ. По ее словам, Малышева всегда выглядит одинаково — на 65 лет, она причислила телеведущую к категории женщин, которые «с детства бабушки».

В ней есть образ нестареющий — то есть ей всегда 65 лет. На самом деле ей сейчас 63 года. Но она что десять лет назад выглядела так, что двадцать, что тридцать. Есть категория женщин, которая подпадает под определенный возраст. Они уже с детства бабушки, и с ними ничего не происходит. Невероятно витальная, энергичная, — отметила психолог.

Ранее Степанова заявила, что российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе является истероидным нарциссом. По словам психолога, танцору важно демонстрировать свое превосходство. Степанова отметила, что он вовремя ушел со сцены и выбрал правильный путь, став директором Академии им. Вагановой. Специалист считает, что Цискаридзе умеет адекватно оценивать собственные возможности.