BBC попросила комментарий о Путине у покойного отца Собчак

Фото: Andrey Chepakin/Global Look Press

Анатолий Собчак

Британская телерадиовещательная корпорация BBC попросила комментарий у покойного отца журналистки Ксении Собчак Анатолия касательно дня рождения президента России Владимира Путина. В Telegram-канале «Кровавая барыня» выложено сообщение от одной из британских журналисток, которая попросила связаться с Собчаком.

Ох уж этот знаменитый фактчекинг BBC. Просят, чтобы мой отец дал комментарий по поводу дня рождения Путина, — сыронизировала Ксения.

Журналистка, представившаяся Айей Бэкхем, назвала отца Собчак настоящим «ментором и боссом» Путина, который может рассказать подробности жизни российского президента. Сотрудница BBC также считает, что Анатолий Собчак мог бы назвать «стремления» Путина.

Первый и единственный мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак скончался в феврале 2000 года в Светлогорске.

В 2020 году президент России Владимир Путин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 20-летию со дня смерти Собчака. Глава государства вместе с вдовой политика Людмилой Нарусовой положил к подножью памятника букет красных роз. Для Владимира Путина Анатолий Собчак был своего рода проводником в мир большой политики — действующий президент РФ начал свою карьеру в 1990-м году в команде мэра Северной столицы.