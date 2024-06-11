Baza: звезда сериала «Солдаты» стал жертвой мошенников Baza: актер Горский отдал деньги мошенникам и обратился в полицию

Фото: Persona stars/legion-media

Михаил Горский

Telegram-канал Baza сообщает, что актер Михаил Горский, известный по роли сержанта Максименко в сериале «Солдаты», стал жертвой мошенников. По данным канала, артиста убедили перевести сбережения и заморозить счета.

Как пишет Baza, 6 июня Горскому в Telegram написал человек, представившийся литературоведом Натальей Мазур и предупредивший, что с актером скоро свяжутся «представители ФСБ». По информации канала, артисту вскоре позвонили и рассказали, что мошенники пытались снять с его счета все средства. В публикации указано, что Горскому также позвонили из «Центробанка» и предложили перевести деньги на «безопасный счет». Baza утверждает, что артист все сделал, но спустя несколько часов понял, что стал жертвой мошенников и написал заявление в полицию.

Ранее стало известно, что в Москве аферисты обманули профессора МФТИ на 19 млн рублей, представившись сотрудниками «Госуслуг» и правоохранительных органов. По данным СМИ, доктор химических наук Владимир Фатеев только через неделю понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Также в Москве задержали подозреваемых в хищении 26 млн рублей у Марфо-Мариинского монастыря. По делу о мошенничестве проходит 19-летний третьекурсник Новосибирского строительно-монтажного колледжа и несколько других трейдеров криптобиржи Bybit, через которую выводили похищенные деньги.