Baza: зампред «Зова народа» перед убийством просил полицию защитить его

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что за два часа до гибели заместитель председателя движения «Зов народа» Антон Еговцев звонил в полицию и просил защитить его от преследования. По данным канала, около 23:00 6 июня Еговцев заявил правоохранителям, что у подъезда в Лобне его караулит мужчина, который угрожает ему.

В публикации канала говорится, что спустя два часа в полицию позвонила соседка убитого и рассказала, что кто-то «ломится к ней в дверь». Канал утверждает, что примерно в это время Еговцева и убили.

Telegram-канал «112» ранее сообщил, что мужчину убили в Московской области. По данным канала, общественника подкараулил в подъезде и зарезал поклонник его супруги. Как пишет канал, ухажер жены Еговцева не раз угрожал ему, в связи с чем было написано несколько заявлений в полицию, но это не остановило мужчину, он продолжил преследовать семейную пару.

По данным Telegram-канал SHOT, зампреда «Зова народа», предположительно, убил 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. В публикации отмечается, что он ударил общественника ножом минимум семь раз, но получил отпор, и его с ранениями госпитализировали. Канал также выяснил, что предполагаемый убийца познакомился с женой Еговцева Екатериной в молодости и тогда же влюбился в нее.