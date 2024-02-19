Baza: военкор Андрей Коц попался с марихуаной в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц задержан с марихуаной в Москве. По данным канала, инцидент произошел в ночь на 10 февраля.

Как пишет Baza, сотрудники полиции остановили Коца на улице Декабристов, тот начал волноваться и полицейские решили провести досмотр. По информации канала, сотрудники органов правопорядка обнаружили у него 2 грамма марихуаны. Авторы канала утверждают, что Коц купил закладку с запрещенным веществом незадолго до задержания, он достал ее с тыльной стороны дома.

При этом канал отмечает, что уголовное дело в отношении военкора возбуждать не стали ввиду малого количества запрещенного вещества, которое нашли при досмотре. Однако, как отмечает Baza, решается вопрос о возбуждении дела против лица, продавшего журналисту наркотик.

Свое задержание Коц комментировать отказался.

Не понимаю, откуда вы взяли эту информацию, не буду комментировать, — сказал он каналу.

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