Baza: в задержании Стрелкова участвовала ФСБ

Фото: Максим Блинов/РИА новости

Игорь Стрелков

Telegram-канал Baza сообщил, что в задержании экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова могли участвовать сотрудники Федеральной службы безопасности. По информации канала, после обысков он был доставлен на допрос.

Baza сообщает, что против Стрелкова ведется разбирательство по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Стрелков был задержан утром 21 июля. Первой об этом сообщила его супруга Мирослава Регинская. Стрелков отвез ее на вокзал, а когда вернулся домой, в квартире уже проходили следственные действия.

Уголовное разбирательство в отношении военного началось после доноса со стороны хирурга ЧВК «Вагнер» Дмитрия Петровского. Последний проживает в Ярославле. В комментарии NEWS.ru он пояснял, что обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить слова Стрелкова о президенте России Владимире Путине.

Адвокат Александр Молохов заявлял, что ни у него, ни у близких Стрелкова пока нет информации о его местонахождении. Его пытаются найти во всех отделениях СКР и полиции в Москве.

В октябре — ноябре 2002 года Стрелков был в зоне СВО, но вернулся оттуда в Москву в декабре. Он объяснил это тем, что его не зачислили в войска ДНР, а «партизанщина» его не устраивала, так как из-за незаконного нахождения в местах боестолкновений у него могли начаться проблемы с законом.