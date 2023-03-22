Baza: в России начался трупный голод Baza: российским врачам не хватает трупов для обучения

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Из-за санкций российским врачам для тренировки не хватает тел людей, которые завещали свой труп науке, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, в стране всегда была проблема с ними, но ее решали с помощью кадаверов из США, так как страна поставляет такие тела для многих стран.

Baza сообщает, что после начала СВО поставки кадаверов прекратились, а найти нового поставщика трудно, так как не все страны согласны. Например, в мусульманских странах любые манипуляции с трупами запрещены.

Руководитель частной анатомической лаборатории Алексей Иванов рассказал, что за год у преподавателей кадавер-курсов постепенно закончился материал, поэтому российским врачам приходится ездить в Армению, Грузию, Турцию и Азербайджан, чтобы посещать курсы там, сообщает Baza.

Ранее врач-патологоанатом Татьяна Демура рассказала NEWS.ru, чем она и её коллеги занимаются, чем это направление в медицине отличается от других и как проводят вскрытие.