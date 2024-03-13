Польские наемники согласились вступить в «ЧВК Порошенко» Польские наемники в разговоре с пранкерами решили вступить в «ЧВК Порошенко»

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польские наемники Игорь Горняк и Майкл Киермач в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом согласились вступить в фиктивную ЧВК, которую, как им объяснили пранкеры, организовал бывший президент Украины Петр Порошенко. На вопрос Горняку о том, не вызовет ли у него отторжения совместная работа с украинскими националистами, он ответил, что у него нет с этим проблем. Запись беседы с бойцами из Польши опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса.

Мы продолжаем расследование об иностранных наемниках, что воюют за Украину. На этот раз в лапы фиктивного Петра Порошенко попались двое инструкторов из Польши. По нашей легенде, Порошенко набирает собственную ЧВК с высокими зарплатами, — написали пранкеры.

В марте Вован и Лексус рассказали, что разыгранный ими премьер-министр Ирландии Лео Варадкар соврал, когда заявил, что подыгрывал им. По их словам, в Дублине также солгали о том, что офис премьера улучшил защиту от пранков.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что розыгрыши западных политиков российскими пранкерами Вованом и Лексусом помогают России вести информационную войну против Запада. По его словам, страны Запада проигрывают информационное противостояние внутри российского общества, а Москва практически не ведет ответных действий в западных странах.