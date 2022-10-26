Baza: в МВД не увидели нарушения в пощечине полицейского задержанному

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza пишет, что в МВД не посчитали нарушением пощечину, которую полицейский в Махачкале дал задержанному мужчине. Речь идет об инциденте, произошедшем во время митинга против мобилизации, отмечают авторы сообщения. Конфликт между сотрудником правоохранительных органов и задержанным мужчиной, пишет канал, случился 25 сентября.

Уточняется, что в тот день в Махачкале состоялась акция местных граждан против частичной мобилизации. На видео, которое обнародовала Baza, запечатлен вызвавший споры эпизод. На нем полицейский подходит к задержанному мужчине и бьет его ладонью по лицу. Тот попытался ответить силовику ударом головой, так как руки его держали другие сотрудники органов правопорядка.

Канал передает, что в МВД после этого обратился юрист Арсен Магомедов. Он попросил провести проверку по факту эпизода. Через месяц ведомство сообщило, что «нарушений служебной дисциплины не установлено», пишет Baza.

Магомедов, по его собственным словам, уже направил письмо в прокуратуру Дагестана и попросил оценить законность ответа.

Ранее Telegram-канал «Подъем» сообщил, что полиция обжаловала прекращение дела о «протесте против воблы» в отношении жительницы Тюмени Алисы Климентовой. По данным канала, сотрудники правоохранительных органов сопоставили факты и пришли к выводу, что россиянка, оставившая в людном месте надпись «НЕТ В***Е», участвовала в акции против мобилизации. Ранее ей удалось доказать, что надпись расшифровывается как «НЕТ ВОБЛЕ». Девушка сделала надпись на асфальте 24 сентября.