Baza: в Москве задержали высокопоставленного сотрудника МВД

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Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве задержан замначальника Главного управления по работе с личным составом МВД Москвы Павел Параносенков. По данным канала, полковника подозревают в получении взяток «за хорошие результаты зачетов по профподготовке сотрудников полиции», деньги он мог получать прямо в главном здании МВД на Петровке.

Параносенков «помогал» коллегам сдавать зачеты в феврале и октябре этого года. Полицейский начальник требовал по 5 тысяч рублей за каждого сдающего зачет. Параносенков получил 190 тысяч рублей от замначальника одного из отделов Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, который просил за своих сотрудников. Параносенков получил деньги прямо в здании Главного управления МВД и не обманул — 38 сотрудников полиции сдали зачет, — сообщает Baza.

По данным канала, Параносенкову грозит до 12 лет тюрьмы по статье 290 УК РФ (получение взятки).

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