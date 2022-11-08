Baza: в Москве избили замруководителя Мосприроды Baza: замруководителя Мосприроды Струкова была избита мужем

Фото: Официальная страница Веры Струковой Вконтакте

Вера Струкова

Telegram-канал Baza сообщил, что замруководителя Мосприроды Веру Струкову избил муж, являющийся начальником службы безопасности Российского университета транспорта (МИИТ). По информации издание, инцидент произошел дома. Источник указал, что это не первое рукоприкладство со стороны ее мужа, в итоге Струкова подала на развод.

Baza сообщает, что первый серьезный конфликт между супругами произошел в мае, после того как мужчина напился и распустил руки в отношении своей жены. Та, как пишет канал, сообщила о случившемся в полицию, однако от написания заявления отказалась. Источник пояснил, что спустя неделю после инцидента, Струкова простила мужа и конфликт утих.

Согласно информации Baza, по прошествии полугода ссора повторилась. Струкова снова вызвала полицию, и та забрала мужчину в отдел. Приводя слова замруководителя Мосприроды, Baza подчеркивает, что мужчина в отделении вел себя по-хамски и морально унижал жену.

Источник добавил, что второй шанс Струкова решила не давать — она написала на мужа заявление в полицию за избиение в мае. Супруг ответил встречным заявлением, в котором он указал, что Струкова избила его сковородой, пишет Baza.

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