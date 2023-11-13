Baza: в Москве госпитализировали спящую дочь бойца ММА Дацика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вячеслав Дацик

Telegram-канал Mаsh сообщает о госпитализации в Москве 15-летней дочери бойца смешанного стиля (ММА) Вячеслава Дацика. Как сообщает канал, обнаружившим ее полицейским не удалось услышать ответы на заданные девушке вопросы, поскольку она крепко спала.

По информации Baza, сотрудники полиции увидели девушку рядом со станцией метро «Технопарк», состояние несовершеннолетней, как пишет канал, было «не очень». Baza также сообщила, что дочь российского спортсмена лежала и не реагировала на просьбы стражей порядка, из-за чего те вызвали бригаду медиков, девушку увезли в детскую больницу имени Филатова.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что у Отара Кушанашвили случился сердечный приступ в ресторане на улице 1905 года в Москве. По его данным, шоумена госпитализировали, он находился в сознании, но жаловался на боль в груди и сложности с дыханием. Как выяснил канал, 53-летнего журналиста отвезли в Боткинскую больницу.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что советского борца и тренера олимпийской сборной СССР Виктора Игуменова экстренно госпитализировали с подозрением на разрыв брюшной аорты. У него заболел живот, потом он пожаловался на слабость и холодный пот. Согласно информации канала, родственники бывшего спортсмена вызвали скорую помощь, прибывшие медики забрали его в больницу.