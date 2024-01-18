Baza: в допинг-тесте баскетболиста ЦСКА выявили кокаин Baza: в допинг-пробе баскетболиста ЦСКА Курбанова нашли кокаин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Никита Курбанов

Telegram-канал Baza сообщает, что допинг-тест у баскетболиста ЦСКА Никиты Курбанова выявил кокаин. По данным канала, спортсмена дисквалифицировали на три месяца.

Baza пишет, что в октябре Курбанов приостановил карьеру по личным причинам. Учитывая это, говорится в публикации, срок дисквалификации истечет 19 января. Спортсмену 37 лет, он воспитанник ЦСКА.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что актера Анатолия Руденко, известного по сериалам «Триггер» и «Каменская», задержали в Москве с пакетиком мефедрона. По информации канала, инцидент произошел накануне вечером на улице Антонова-Овсеенко. Канал уточнил, что актера остановили сотрудники ГИБДД, которые позднее заметили, что Руденко ведет себя слишком нервно.

По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», Руденко случайно нашел пакетик с мефедроном в парке в декабре прошлого года во время прогулки с собакой. Канал пишет, что актер принял находку за отраву для собак и забрал пакет с собой. По информации «МК: срочные новости», Руденко положил его в карман куртки и забыл о нем.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.