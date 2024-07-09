Baza узнала причину обысков у экс-депутата Драганова Baza: обыски у экс-депутата Драганова связаны с бизнесом его сына и налогами

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Валерий Драганов

Telegram-канал Baza сообщает, что обыск в доме экс-депутата Думы Валерия Драганова связан с компанией «Российская буровая корпорация», в которой он числился советником гендиректора, а владельцем является его сын. По данным канала, дело может быть связано с уклонением от уплаты налогов.

Как выяснил канал, жилище Драганова обыскивали оперативники из столичного управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции УВД. Baza пишет, что обыск длился несколько часов, из дома экс-депутата увезли документы и флешки. Канал отмечает, что жену Драганова опросили на месте, другого его сына увезли в отдел полиции.

По информации источников канала, сам Драганов сейчас находится в Екатеринбурге на промышленной выставке ИННОПРОМ. Как утверждает канал, он должен будет явиться на встречу к следователю в Москве.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к экс-депутату и бывшему заместителю председателя думского комитета по промышленности Валерию Драганову. По данным СМИ, из дома экс-парламентария в подмосковном Красногорске вынесли несколько коробок.

При этом утверждалось, что правоохранители пришли и выломали дверь, после чего обследовали дом. Отмечается, что на момент обыска в доме находились жена и сын экс-депутата.