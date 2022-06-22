Стало известно, когда начнется последняя распродажа IKEA Baza: последняя распродажа IKEA начнется после 1 июля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мебельная компания компания IKEA устроит закрытую распродажу с 27 июня по 1 июля в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. По информации Telegram-канала Baza, попасть на мероприятие смогут лишь сотрудники фирмы. После 1 июля IKEA начнет финальную распродажу для обычных покупателей в онлайн-формате.

Распродажа в Москве и Санкт-Петербурге пройдет с 27 июня по 1 июля. Продавать будут последние товары, остающиеся в России, в том числе образцы, которые выставлены в магазинах ИКЕА. <...>Вход будет разрешен только людям с пропусками (их родственников пускать не будут). После 1 июля ИКЕА обещает устроить распродажу и для обычных покупателей, — сообщили в Baza.

Ранее российское подразделение IKEA начало уведомлять руководство торговых центров о досрочном расторжении арендных договоров. Это решение может грозить бренду, основанному в Швеции, крупными штрафами. Речь идет об одностороннем расторжении ранее заключенных договоров.

15 июня в пресс-службе IKEA раскрыли подробности продажи бизнеса и ухода с российского рынка. Компания начнет искать новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Импорт и экспорт товаров IKEA в России остается на паузе, как и розничный бизнес. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников, отметили в компании.