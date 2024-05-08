Baza узнала о многомиллионных долгах блогера Акуны Мататы перед налоговой Baza: блогер Акуна Матата задолжала налоговой 39 млн рублей

Фото: t.me/olgamatata*

Акуна Матата (Ольга Нечаева)

По данным Telegram-канала Baza, у автора курса «Голые деньги» блогера Акуны Мататы (Ольга Нечаева) обнаружились многомиллионные долги перед ФНС. В канале уточнили, что девушка должна налоговой 39 млн рублей.

Акуна Матата прославилась юмористическими скетчами, но после обретения популярности стала экспертом по похудению и бизнес-коучем. Девушка запустила курс по финансовой грамотности «Голые деньги» и по здоровому образу жизни «Сахар», а вскоре создала собственный бренд косметики.

Основной аккаунт блогера в Instagram (деятельность в РФ запрещена) с четырьмя миллионами подписчиков взломали в конце 2023 года. По словам Нечаевой, от ее имени рассылали фишинговые ссылки.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что счета блогера и певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) могут полностью заблокировать из-за неуплаты налогов. По его данным, у исполнительницы накопился долг перед налоговой в размере 52 тысяч рублей. Как отмечает канал, год назад певица была должна ФНС 690 тысяч рублей. Mash напомнил, что счета Инстасамки тогда заблокировали и поместили ее в черный список, после чего она быстро все выплатила.