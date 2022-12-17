Военный комиссар Фотин сообщил, что срочники будут служить два года «Вечерний Дмитров»: военный комиссар Фотин заявил, что срочники будут служить два года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеканал «Вечерний Дмитров» опубликовал видео заявления военного комиссара по Дмитрову, Талдому и Дубне подполковника Михаила Фотина о том, что срок срочной службы в РФ вырастет до двух лет. Он сообщил со ссылкой на информацию военного комиссара Подмосковья, что граждане, призванные весной 2023-го, будут служить полтора года. Призванные осенью следующего года будут служить два года. В Минобороны данную информацию пока не подтверждали.

По словам Фотина, это необходимо сделать из-за того, что «наши северные соседи вступают в НАТО». Он отметил, что нужно комплектовать новые соединения и воинские части не только военнослужащими по контракту, но и по призыву.

Что касается вопросов изменений в призыв в будущем, то есть информация официальная от военного комиссара Московской области, что весной будет переходный период. Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года. Это, я считаю, вполне логично в связи с тем, что наши северные соседи вступают в НАТО и, соответственно, необходимо будет комплектовать новые соединения и воинские части не только военнослужащими по контракту, но и по призыву, — сказал Фотин.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая. К настоящему времени протокол о присоединении этих стран к военно-политическому блоку не ратифицировали только Венгрия и Турция. Последняя требует от них выдачи курдских активистов и лиц, причастных к попытке военного переворота в 2016 году.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее назвал сообщения о второй волне мобилизации провокацией. Он также расценил как фейк сведения о продолжающемся призыве в столице, подчеркнув, что их целью является «создание тревожного состояния у населения».

Президент России Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, что разговоры о новой волне мобилизации не имеют смысла. Он подчеркнул, что дополнительные мобилизационные мероприятия не несут смысла не только для государства, но и для Минобороны РФ.