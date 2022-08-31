Baza: сотрудников «Cбера» попросили удалить Telegram с рабочих компьютеров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудников «Cбера» настоятельно попросили удалить мессенджер Telegram с рабочих компьютеров, передает Telegram-канал BAZA. Отмечается, что служба безопасности компании будет следить за исполнением поручения. По данным Telegram-канала, руководство хочет заменить мессенджер на корпоративный «Сберчат», в который сотрудники пока переходят неохотно.

Сообщение с требованием избавиться от «телеги» пришло сотрудникам от HR-отдела «Cбера», который попросил их удалить приложение с компьютеров на случай возможных проверок. Незадолго до этого, несколько недель назад, руководители как раз намекнули работникам на необходимость удалить мессенджер, — говорится в публикации.

Ранее приложение «СБОЛ», которое давало возможность клиентам Сбербанка с устройствами на iOS использовать сервисы организации, исчезло из App Store. При этом сам сервис продолжает работать.

До этого мобильное приложение Сбербанка на платформах iOS и Android исчезло из официальных магазинов. При этом, как сообщили в «Сбере», установленные ранее приложения работают, ограничений по их использованию нет. В банке отметили, что удалять установленные приложения не нужно.