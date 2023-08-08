Baza: сотрудникам Минцифры продлили удаленку из-за атаки БПЛА

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Сотрудникам Минцифры продлили дистанционный режим работы до трех месяцев, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, изначально работников переводили на удаленку на два месяца из-за повреждения офиса в «Москва-Сити» после атак БПЛА.

По данным Baza, руководство Минцифры приняло решение продлить дистанционный формат работы еще на месяц, поскольку стало известно, что на ремонт офиса потребуется больше времени.

Ранее Минобороны РФ в Telegram-канале заявило, что ночью 1 августа три беспилотника ВСУ участвовали в очередной атаке на Москву. Российские системы ПВО смогли сбить два БПЛА, а третий дрон был подавлен средствами РЭБ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько беспилотников при попытке пролета в столицу были сбиты средствами ПВО. Один дрон долетел до той же башни в «Москва-Сити», что и во время прошлой атаки ВСУ.

До этого, 30 июля, деловой центр также попал под удар БПЛА. Тогда в результате происшествия повреждения получили фасады на двух офисных башнях. Как выяснилось, пострадал и офис Минэкономразвития, в связи с чем сотрудников ведомства перевели на удаленный режим работы.