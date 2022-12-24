Baza: сотрудник Минобороны потерял после корпоратива паспорт и медаль Baza: сотрудник Минобороны потерял после корпоратива паспорт, медаль, банковскую карту и удостоверение

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудник Минобороны Алексей К. потерял после корпоратива портфель, в котором лежали паспорт, медаль «За укрепление боевого содружества», банковская карта, удостоверение военнослужащего, а также пропуск на работу. Канал отмечает, что позже неизвестный снял с его карты 15 тысяч рублей. В Минобороны данную информацию пока не подтвердили.

В Baza сообщили, что 19 декабря Алексей К. пришел в один из баров в центре Москвы на корпоративную вечеринку с коллегами. По информации канала, сотрудник Минобороны перебрал с выпивкой. Несколько часов спустя он обнаружил, что его портфель исчез.

Ранее стало известно, что сотрудники Wildberries украли со склада компании в подмосковном поселке Случайный товары почти на 1 млн рублей. Юрист маркетплейса обратился в полицию и рассказал, что к складу подъехала грузовая «Газель», в нее погрузили электрические триммеры, чайники, камеры видеонаблюдения и около 400 электробритв. После этого злоумышленники уехали в неизвестном направлении.