Стали известны подробности введения QR-кодов в самолётах и поездах

Источник в транспортной отрасли сообщил, что проверка в самолётах и поездах QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом может стать обязательной уже в середине ноября. Само введение системы будет двухэтапным, сообщает Telegram-канал Baza.

По некоторым сведениям, проверка электронных сертификатов пассажиров транспортными компаниями начнётся уже с середины ноября, исключение сделают только для людей с медотводами. QR-коды также не будут проверять у пассажиров младше 18 лет. По другим данным, проверка кодов на транспорте начнётся с января 2022 года, потому что до этого времени систему просто не успеют настроить.

Позже систему ужесточат и начнут проверять QR-коды уже при оформлении и покупке билетов по Интернету или в офлайн-формате. Также код электронного сертификата могут включить непосредственно в чек, подтверждающий покупку билета.

Ранее врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко поддержал введение QR-кодов для покупки авиабилетов и посадки на самолёт. По его словам, эту меру необходимо сделать обязательной, поскольку в самолёте за время полёта воздух не обеззараживается и шанс заразиться коронавирусом существенно возрастает.