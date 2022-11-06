Baza: СКР завел дело против сбежавшего из-за повестки полицейского

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что полицейский из Новосибирска, работающий с мигрантами, в одночасье сам им стал после того, как получил повестку в военкомат и незамедлительно уехал из России. По информации канала, сотрудник правоохранительных органов после получения повестки несколько дней не выходил на работу, позднее выяснилось, что он уехал в Казахстан. В сообщении говорится, что теперь полицейскому грозит уголовное наказание по статье «Самовольное оставление службы».

Baza пишет, что мужчине 43 года, он работает главным специалистом отделения по миграционной зоне в аэропорту Новосибирска Толмачево. Сотрудники военкомата наведались к нему 14 октября и передали повестку, сообщает Telegram-канал.

На следующий день «призывник» должен был явиться на работу, однако этого не случилось, как и в последующие дни, указывает Baza. Согласно данным пограничников, мужчина на следующий день после вручения повестки пересек российско-казахстанскую границу в районе деревни Павловка, говорится в сообщении.

В МВД организовали проверки по факту исчезновения сотрудника, и спустя неделю дело было передано в СКР, передает Baza.

26 октября адвокат Павел Чиков сообщил, что в России возбуждено первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным. Обвиняется житель Якутии, призванный по мобилизации и самовольно оставивший воинскую часть в Бурятии, куда он был доставлен из военного комиссариата. По словам Чикова, мобилизованный наотрез отказывался ехать из части в зону боевых действий и в какой-то момент сбежал через дыру в заборе.