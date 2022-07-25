Baza: в российских больницах вернут масочный режим Baza: российские медучреждения вновь вводят масочный режим из-за COVID-19

Российские медицинские учреждения вновь вводят масочный режим в связи с возможной вспышкой COVID-19 в сентябре, сообщает Telegram-канал Baza. Решение о введении строгого противоэпидемического режима было принято 14 июля в ходе заседания оперативного штаба Министерства здравоохранения.

Участники обсуждения отметили, что летом опасность эпидемии коронавируса отступила, однако в начале осени возможно возникновение новой волны.

Специалисты, работающие с пациентами, у которых подозревают инфекционные заболевания, должны будут в обязательном порядке носить перчатки, респираторы и защитные маски. При этом источники Baza отмечают, что некоторые руководители клиник требуют от врачей ставить пациентам диагноз ОРВИ, а не отправлять их на тестирование по выявлению коронавирусной инфекции.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что к концу лета могут возобновить работу пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах. Это связано с распространением в России новой волны коронавируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала разработать новые вакцины от COVID-19 из-за появления подвариантов штамма «омикрон». В организации считают, что существующие препараты не уменьшили распространение вируса, поэтому необходимы инновационные средства, обеспечивающие более длительную защиту.