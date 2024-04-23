Baza: российский актер из рекламы пепси задержан с килограммом кокаина Baza: актер Агафонов из рекламы пепси задержан с килограммом кокаина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что актер рекламных роликов пепси и «Снежной королевы» Евгений Агафонов задержан в Подмосковье с килограммом кокаина. По информации канала, в отношении 37-летнего артиста возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Как пишет канал, машину Агафонова остановили на улице 8 Марта в Люберцах днем 9 апреля, полицейские досмотрели авто и в багажнике нашли килограммовый сверток с неизвестным порошкообразным веществом. По сведениям канала, экспертиза показала, что в нем находилось 1006 граммов кокаина, мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Подмосковье сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемых около 100 кг мефедрона. По ее данным, задержаны двое подозреваемых в покушении на сбыт наркотических веществ. Отмечается, что полицейские остановили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, они обнаружили пакет с кристаллическим веществом.

В ходе дальнейшей проверки в тайниках-закладках нашлось 99 килограммов вещества, упакованного в пакеты. Возбуждено уголовное дело по статьям 20 и 228.1 Уголовного кодекса России, фигуранты арестованы.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.