Telegram-канал Baza, ссылаясь на источник, сообщает, что глава «Ростеха» Сергей Чемезов лично написал заявление о вымогательстве против коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова. Накануне стало известно, что он и также задержанный экс-главред «Татлера» Ариан Романовский проходят по одному делу.