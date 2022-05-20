Baza: против Шевчука могут возбудить уголовное дело Baza: против лидера ДДТ Шевчука могут возбудить уголовное дело по статье о фейках про российскую армию

Юрий Шевчук / Фото Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Против лидера группы ДДТ Юрия Шевчука могут возбудить уголовное дело, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник. Соответствующее решение будет приниматься в ближайшие дни. В Следственном комитете РФ планируют внимательно изучить все выступления Шевчука на наличие состава преступления по статье 207.3 УК РФ о фейках про российскую армию.

После недавнего концерта в Уфе Следственный комитет заинтересовался речами музыканта на концертах ДДТ. Дело в том, что речь в Уфе — не первая. Шевчук высказывался о спецоперации и на других концертах, и его оценка действий России часто идёт вразрез с официальной позицией Минобороны и других ведомств, — отмечает Baza.

Решение о возбуждении дела будут принимать в Москве, но возбуждать его будут в Санкт-Петербурге, по месту жительства музыканта, отметил источник.

19 мая на музыканта составили протокол за дискредитацию российских ВС (по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) после концерта в Уфе. По данной статье физическому лицу может грозить штраф до 50 тысяч рублей, юридическому — до 500 тысяч рублей.

Ранее Шевчук отменил концерт в Тюмени из-за нежелания выступать в зале, где была нарисована буква Z. Этот знак используется как символ поддержки российской спецоперации на Украине.

Буквы Z и V наносят на российскую военную технику, которая участвует в спецоперации. Перенести концерт Шевчука на другую площадку не удалось.