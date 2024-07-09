Baza: правоохранители нагрянули с обыском к экс-депутату Госдумы Драганову

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Валерий Драганов

Telegram-канал Baza сообщает, что сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к экс-депутату Госдумы и бывшему заместителю председателя думского комитета по промышленности Валерию Драганову. По данным канала, из дома экс-парламентария в подмосковном Красногорске вынесли несколько коробок.

Baza утверждает, что обыск у Драганова прошел сегодня ранним утром. По данным канала, правоохранители пришли и выломали дверь, после чего обследовали дом. Отмечается, что на момент обыска в доме находились жена и сын экс-депутата, а сам Драганов, по предварительным данным, находится в Екатеринбурге. По сведениям Baza, он получил повестку к следователю и собирается лететь в Москву.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что правоохранительные органы задержали в Калининграде ректора Балтийского федерального университета Александра Федорова. По данным канала, его обвиняют в получении взятки размером около 700 тысяч рублей.

SHOT опубликовал снимок с моментом задержания ректора, на котором видно, что Федоров был задержан прямо на рабочем месте. На его столе видно множество купюр номиналом пять тысяч рублей, следователи проводят проверку по факту произошедшего.