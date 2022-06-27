Baza показала, как проходит распродажа IKEA для сотрудников Baza: сотни сотрудников IKEA ринулись в магазины на финальную распродажу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закрытый магазин «Икеа» в Москве

Сотни сотрудников IKEA ринулись в магазины на финальную распродажу, которая проходит исключительно для работников шведской компании. На видеофрагменте, опубликованном в Telegram-канале Baza, видно, как покупатели бегут к товарам в надежде приобрести продукцию мебельного бренда. Отмечается, что сотрудники фирмы могут купить вещи со скидкой в размере 15%, с условием, что после они не выставят их на продажу в маркетплейсах.

Распродажа для сотрудников ИКЕИ выглядит примерно так: люди забегают в магазин в Химках и мчатся к своим целям. Распродажа началась сегодня — сначала она пройдет только для работников и по пропускам, а затем и для обычных россиян [в режиме онлайн], — сказано в сообщении.

Ранее российское подразделение IKEA начало уведомлять руководство торговых центров о досрочном расторжении арендных договоров. Это решение может грозить бренду, основанному в Швеции, крупными штрафами. Речь идет об одностороннем расторжении ранее заключенных договоров.

15 июня в пресс-службе IKEA раскрыли подробности продажи бизнеса и ухода с российского рынка. Компания начнет искать новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.