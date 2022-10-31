Baza: подлежащих мобилизации граждан начали выпускать из России

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Как сообщает Telegram-канал Baza, россиян, которые ранее подлежали призыву в рамках частичной мобилизации, начали выпускать из страны. Журналисты утверждают, что потенциальных призывников удалили из базы данных, которой пользовались пограничники.

Списки на границах начали действовать почти сразу после объявления о мобилизации. В базе находились граждане, которые ей подлежали, — обычно те, кто служил или окончил военную кафедру. Если такой человек пытался выехать из России, на пропускном пункте ему выдавали бумагу об отказе, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что российских мужчин, подлежащих мобилизации, перестали выпускать из Белоруссии. По информации канала, 21 октября с рейсов из Минска сняли 11 человек. Ограничения, по словам одного из сотрудников минского аэропорта, стали действовать с 20 октября, до этого всех выпускали.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Глава ведомства уточнил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется. Информация, касающаяся указа президента России Владимира Путина о завершении частичной мобилизации, будет представлена общественности дополнительно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков