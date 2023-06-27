Baza: на топ-менеджера Сбербанка возбудили уголовное дело за контрабанду Baza: на топ-менеджера Сбербанка Ткаченко возбудили уголовное дело за контрабанду

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Telegram-канал Baza сообщает, что в отношении зампреда Юго-западного банка Сбербанка Ирины Ткаченко возбудили уголовное дело по подозрению в контрабанде. По информации канала, поводом для разбирательств стало ее золотое кольцо с бриллиантом общей стоимостью почти в три миллиона рублей.

Baza сообщает, что кольцо было обнаружено у топ-менеджера «Сбера» в аэропорту в Минеральных Водах, куда она прилетела из Стамбула, в ювелирном украшении присутствуют два грамма чистого золота 750-й пробы и бриллиант массой два карата, по подсчетам экспертов, общая стоимость кольца составляет 2,8 млн рублей.

По данным канала, женщине может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее ФСБ сообщила о задержании пяти человек, пытавшихся купить и вывезти за рубеж 1 кг радиоактивного цезия-137, стоимость которого оценивается в $3,5 млн. Согласно материалам дела, злоумышленники хотели приобрести вещество для применения в зоне военной операции на Украине с целью обвинить Россию в использовании оружия массового поражения.