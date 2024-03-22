Baza: мошенники выманили 30 млн рублей у российского дипломата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что российский дипломат Владимир Малыгин лишился 30 млн рублей из-за мошенников. По данным канала, он перевел средства на «безопасные счета» и передал неизвестному человеку наличные под предлогом защиты денег.

Авторы Baza уточнили, что мошенники в первый раз связались с Малыгиным 13 марта, дипломата убедили сообщить информацию о счетах и установить на телефон «специальное» приложение. Как сообщил канал, на следующий день Малыгин по указанию злоумышленников снял 2 млн рублей со счета, после чего мошенники попросили его повторить процедуру в другом банке.

По данным Baza, мошенники заставили дипломата вставить свою сим-карту в телефон супруги и списали с ее счета еще 4 млн рублей, однако на этом хищения не закончились.

По информации авторов канала, злоумышленники потребовали, чтобы Малыгин собрал все наличные средства в сумку и передал их «сотруднику», как следствие, Малыгин потерял $165 тыс. и €25 тыс. Канал отметил, что после списания с его счета в Райффайзенбанке 19 марта Малыгин обратился в полицию.

Ранее юрист Самвел Меграбян предупредил, что наиболее уязвимой категорией граждан перед мошенниками являются пожилые люди. Эксперт подчеркнул, что зачастую злоумышленники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов: это помогает им создать иллюзию авторитетности перед людьми старшего поколения.