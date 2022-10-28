Baza: мобилизованный из Московской области покинул часть из-за избиений

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Telegram-канал Baza сообщил, что мобилизованный Евгений из Московской области сбежал из части, потому что его избили. По данным канала, перед этим у него были напряженные отношения с командиром, молодой человек сбежал и добрался до больницы, где ему диагностировали полученные травмы, а затем отправили в ОВД. В Минобороны России данную информацию не подтвердили.

По словам Евгения, у него сразу не задались отношения с командиром: больше двух недель они не ладили с друг другом. А 26 октября на Евгения напали. Парень решил убежать из части, чтобы зафиксировать все повреждения. Так он и поступил: вечером дождался отбоя, переоделся, вылез через окно и поехал в Волоколамскую больницу. Там медики диагностировали у него ушибы головы, ссадины на лице и теле и отправили в местное ОВД. А уже оттуда Евгения отправили к военкому, — говорится в сообщении Baza.

Портал 76.RU ранее сообщил, что в Ярославле один из офицеров выстрелил в сторону мобилизованного во время потасовки. Инцидент произошел на базе высшего военного училища противовоздушной обороны, где располагаются призванные со всего региона. Ссоре предшествовала словесная перепалка, после которой мобилизованные дважды ударили командира. В Минобороны РФ данную информацию не подтвердили. Портал сообщил, что призванные в армию устроили потасовку с начальством из-за отсутствия нормальных свиданий с родными.