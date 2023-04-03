Baza: митинговый спецполк МВД провел стрельбы с пулеметами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что 28 марта около 600–700 московских сотрудников спецполка МВД, которые обычно задействуют в работе на митингах, приняли участие в стрельбах из пулемета на полигоне парка «Патриот». По данным канала, каждому сотруднику выделили сто патронов калибра 7,62.

Как пишет Baza, это первый случай, когда полицейские спецполка выходят на стрельбы с таким оружием. В публикации утверждается, что за каждым сотрудником был закреплен свой пулемет.

Telegram-канал предполагает, что летом спецполк отправится в Донбасс, чтобы сменить коллег из Санкт-Петербурга в охране республики. Чуть менее года назад туда уехали 130 сотрудников из спецполка ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее стало известно, что в Москве у Вечного огня в Александровском саду вместе с почетным караулом начали дежурить полицейские. Сотрудники правоохранительных органов несут круглосуточное дежурство около мемориала после того, как несколько дней назад неизвестные пытались пробраться на его территорию ночью. Полицейские охраняют монумент с двух сторон.